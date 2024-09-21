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Перекрестившийся на ОИ атлет заявил, что не будет подавать апелляцию

Неманья Майдов рассказал, что получил поддержку со всего мира.
Владимир Рубанов 2024-09-21 13:03:54
© Фото: SCS Soenar Chamid, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сербский дзюдоист Неманья Майдов рассказал «Звезде», что намеренно перекрестился перед схваткой 1/8 финала на Олимпийских играх в Париже. После соревнований он получил дисквалификацию за этот жест до 18 января 2025 года.

«Да, меня отстранили. Меня дважды предупреждали об этом, но я крещусь каждый раз, когда участвую в соревнованиях. Это моя человеческая потребность и я никогда ни перед кем не буду извиняться за это. Никто не должен запрещать такое», - заявил Майдов.

Атлету засчитали поражение в схватке после трех нарушений правил. В Международной федерации дзюдо заявили, что Майдову были предъявлены обвинения в «явной демонстрации религиозного жеста», «отказе от поклона» своему сопернику в конце поединка, а также в «снятии дзюдоги на татами». По словам Майдова, он не хотел кланяться  такому судейству.

После отстранения дзюдоиста поддержали, в частности, 24-кратный победитель турниров Большого шлема по теннису и олимпийский чемпион Новак Джокович, а также известный сербский и российский актер Милош Бикович.

«Я получил поддержку не только спортсменов, но и многих актеров, музыкантов, людей, которые вообще не имеют отношения к спорту, от огромного количества обычных людей. Я получал сообщения буквально со всех концов света. Я действительно убежден, что запрещать спортсменам креститься ненормально, это нужно изменить», - рассказал спортсмен.

Майдов добавил, что не подавал никакой апелляции. По его словам, пять месяцев - «это не так уж и много, можно выдержать». По его словам, дело не в отстранении, а в ситуации в спорте.

«Есть много спортсменов, которые разделяют мое мнение. Но большинство просто не могут высказать его открыто. Всем запрещено выступать с подобными заявлениями, все так или иначе от кого-то зависят и испытывают определенный страх», - сказал дзюдоист.

Майдов - чемпион мира 2017 года в весе до 90 кг, а также победитель европейского чемпионата 2023 года. В 2024 году он стал серебряным призером чемпионата мира в этой весовой категории.

#Спорт #Сербия #Париж #религия #дзюдо #наш эксклюзив #дисквалификация #отстранение #Неманья Майдов
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