Директор курской школы рассказал об усиленных мерах безопасности

Программа для записи видеоуроков, флеш-накопители и площадка для обучения - в школах Курска все готово к новому учебному году. Уроки начинаются ровно в срок в двух вариантах - одни идут учиться очно, другие перешли на дистанционный формат.

«Многие из ребят выбрали дистанционное обучение. Им проще так ездить в школу. В этой ситуации им кажется безопаснее», - поделилась ученица курской школы-интерната №2 им. Г.А. Карманова Анастасия.

Уроки будут проводить на специальных образовательных платформах. Детям уже выдали планшеты, где будут электронные учебники.

Семья Фурсовых из Суджи сейчас находится в Курске. В школу идут двое братьев - один в 6-й класс, второй в 9-й. В дистанционном формате будут учиться и в областных школах, эти меры коснулись девяти районов.

«Были предложения поехать и в Петербург, и в Москву. На обучение такое очное. Но дети решили... Мы в Судже часто занимались на дистанционном управлении... По телефону - в виде камеры ставили и зрительное общение», - рассказал Геннадий Фурсов.

Родителям дали возможность выбирать. Кто-то решился на удаленное обучение, кто-то пошел в школу как обычно. В таком формате начали учиться 40 тысяч детей. Последние три недели в школах кипела работала. Учителя готовы к любым ситуациям.

В школах отдельно сделали и медпункт. Олег Рудаков, преподаватель ОБЖ с внушительным стажем, в прошлом подполковник, офицер запаса, лично следит, чтобы в убежище всего хватало, а педагогический состав мог оказать первую помощь.

Администрация школы оборудовала для каждого класса свое место. В подвале есть необходимые запасы воды. Будет дежурит медперсонал. Также учителя могут здесь проводить и уроки.

В коридорах школ теперь висят таблички, которые указывают на так называемые безопасные места. Там, где нет окон и крепкие несущие стены. Использовали и другие меры защиты - охрана школ усилена. Сотрудники дежурят круглые сутки.

«Теперь себя более защищенными чувствуем. У нас сотрудник охраны имеет огнестрельное оружие. Усилена группа быстрого реагирования, само собой, как минимум два экипажа», - рассказал директор школы-интерната Андрей Бобров.

Власти разработали и предлагают альтернативные варианты обучения, чтобы в особенности дети младшего возраста смогли качественно освоить школьную программу.

«С нами на связи - все регионы страны. Мы работаем над организацией групп, доставкой их в регион - в Москву, Санкт-Петербург, в Московскую область, в Волгоградскую область, Тверскую область... Для того чтобы ребята могли проживать, бесплатно питаться, отдыхать, ну и самое главное - учиться в очном формате», - сообщила врио министра образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.

Многим только еще предстоит привыкать к дистанционному обучению. Власти региона ставят перед собой одну, главную, задачу - как можно быстрее всех учеников вернуть к школьному расписанию, звонкам и переменам.