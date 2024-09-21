Бойцы ВС РФ раскрыли принцип работы системы самонаведения у «Молнии»

На Донецком и Кураховском направлениях специальной операции российские военные активно применяют беспилотные летательные аппараты «Молния». На их счету десятки уничтоженных объектов ВСУ.

В линейке отечественных дронов-камикадзе самолетного типа у «Молнии» самый аскетичный внешний вид. БПЛА состоит из пары алюминиевых трубок в основании, сборных крыльев на деревянном каркасе с полимерной обшивкой и киля из фанеры. В аппарате установлена система самонаведения.

«Я лечу, вижу цель, перехожу в режим захвата. У меня полностью отключается управление. Далее я управляю только прицелом. Навожу прицел на цель, масштабирую и далее самолет все делает сам», - рассказывает командир отделения с позывным «Печорин».

Беспилотная авиация 110-й бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск сейчас работает на Кураховском направлении. Ударами «Молний» поддерживают наших штурмовиков в боях за населенный пункт Горняк.

Детальные летные характеристики новых БПЛА не раскрываются. Работают они днем и ночью. Одно из ключевых преимуществ - мощный аккумулятор.

«Зачастую у противника не хватает времени, чтобы подольше подержать включенным РЭБ. Им приходится его выключать, чтобы он не перегрелся. И все, мы покрутились и полетели дальше на цель», - отмечает командир отделения с позывным «Ямаха».

Расчет «Молнии» состоит из командира, оператора и инженера-сапера. Последний готовит боевую часть. Штатных боеприпасов к аппарату пока нет. Самодельные снаряды собирают отдельно в мастерской. Там же проверяют и ремонтируют дроны.