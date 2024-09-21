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Опубликованы архивы о бегстве группы «Нарва» из Эстонии в годы войны

Рассекреченные архивы опубликованы в историческом разделе «Освобожденный Таллин утопал в цветах» на сайте Минобороны РФ.
2024-09-21 05:39:36
© Фото: Минобороны России

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Таллин. В ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции войска Ленинградского фронта, Балтийского флота, воздушной армии и эстонского стрелкового корпуса обратили в бегство солдат оперативной группы «Нарва», оборонявших Таллин.

Гитлер рассматривал Эстонию как форпост на пути советских войск к побережью Балтики и границам Восточной Пруссии. Удар был сокрушительным и внезапным. Из сообщений, опубликованных в историческом разделе следует, что из Эстонии бежали не только гитлеровцы, но и коллаборационисты, успевшие совершить немало военных преступлений в отношении мирных жителей Эстонии.

Опубликованы карты и схемы наступления, боевые донесения. наградные документы и газетные вырезки того времени. Из архивных документов ясно, что Прибалтийская операция была именно изгнанием оккупантов. Жители Эстонии встречали своих освободителей цветами и улыбками.

Материал подготовили Ян Брацкий Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Красная Армия #Великая Отечественная война #эстония #прибалтика
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