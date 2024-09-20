В Чувашии авто влетело в поезд на переезде, пассажирка погибла на месте

Один человек погиб, трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовым составом на железнодорожном переезде в Новочебоксарске, сообщили в ГУ МВД по Чувашской республике.

Пассажирка, которая сидела на соседнем с водительским месте, погибла на месте от полученных травм.

«Еще три человека с “Калины”, включая 9-летнюю дочь 36-летней женщины-водителя, доставлены в больницу», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что водитель двигалась на красный свет светофора, который она не заметила из-за яркого солнца. Поезд повреждений не получил, добавили в МВД. Состояние пострадавших на данный момент неизвестно.