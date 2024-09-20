МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ледник Судного дня» начал таять быстрее, чем ожидали ученые

Если этот и другие ледники, расположенные рядом с ним, растают, то уровень Мирового океана поднимется на три метра.
Виктория Бокий 2024-09-20 18:27:22
© Фото: NASA

Ученые из Великобритании и США обнаружили, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, более известный как «ледник Судного дня», начал таять быстрее. Это может привести к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт совместного научно-исследовательского проекта International Thwaites Glacier Collaboration.

«Результаты исследований свидетельствуют о том, что ледник Туэйтса и большая часть ледового покрова в Западной части Антарктики могут быть утеряны к XXIII веку», - говорится в публикации.

По словам ученых, таяние ледника Туэйтса ускорится в течение следующего столетия. Но есть опасения, что это может случиться раньше.

Напомним, что в РАН допустили наступление ледникового периода на Земле уже через 30 лет из-за глобального потепления.

#сша #антарктида #Великобритания #ученые #ледник судного дня #ледник Туэйтса
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 