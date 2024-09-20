«Ледник Судного дня» начал таять быстрее, чем ожидали ученые

Ученые из Великобритании и США обнаружили, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, более известный как «ледник Судного дня», начал таять быстрее. Это может привести к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт совместного научно-исследовательского проекта International Thwaites Glacier Collaboration.

«Результаты исследований свидетельствуют о том, что ледник Туэйтса и большая часть ледового покрова в Западной части Антарктики могут быть утеряны к XXIII веку», - говорится в публикации.

По словам ученых, таяние ледника Туэйтса ускорится в течение следующего столетия. Но есть опасения, что это может случиться раньше.

Напомним, что в РАН допустили наступление ледникового периода на Земле уже через 30 лет из-за глобального потепления.