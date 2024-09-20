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В Анапе задержали учинившего драку с перцовым баллончиком в школе

Администрация школы была вынуждена провести эвакуацию детей после распыления баллончика. По словам мужчины, он признает свою вину и раскаивается в содеянном.
Елизавета Кондрикова 2024-09-20 17:28:53
© Фото: mvd_23, Telegram © Видео: mvd_23, Telegram

В Анапе задержали 49-летнего мужчину, который ранее распылил в коридоре местной школы перцовый баллончик, его доставили в отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Участковые уполномоченные полиции нашли и задержали разыскиваемого мужчину в пригороде курорта. Он доставлен в Отдел МВД России по г. Анапе», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным правоохранителей, мужчина пришел за своей дочерью в школу, где уже находился отчим девочки. У задержанного завязался с ним конфликт, в ходе которого отец школьницы воспользовался перцовым баллончиком, пишет «360». После этого пришлось проводить эвакуацию учащихся.  

В ходе допроса задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Полиция проведет необходимые доследственные действия, после чего будет принято процессуальное решение, уточнили в МВД.

#Краснодарский край #школа #Драка #МВД #анапа #перцовый баллончик
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