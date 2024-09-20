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Балерину Захарову назначили и.о. ректора академии хореографии в Москве

Глава Минкульта выразила уверенность в том, что с новым руководством академия продолжит сложившиеся славные традиции.
Елизавета Кондрикова 2024-09-20 16:44:17
© Фото: olga_b_lyubimova, Telegram

Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова стала исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии, сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

«Уверена, что под ее руководством МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в академии», - прокомментировала назначение глава Минкульта Ольга Любимова в своем Telegram.

Она также поблагодарила Марину Леонову, которая более 20 лет являлась главой МГАХ, за работу и вклад в развитие балетной школы мирового уровня. По словам Любимовой, перед академией стоит множество амбициозных задач.

Напомним, МГАХ считается одной из старейших балетных школ в мире, в прошлом году вуз отпраздновал свое 250-летие.

#в стране и мире #балет #Минкульт РФ #ректор мгах #светлана захарова #мгах #балетная школа
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