Балерину Захарову назначили и.о. ректора академии хореографии в Москве

Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова стала исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии, сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

«Уверена, что под ее руководством МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в академии», - прокомментировала назначение глава Минкульта Ольга Любимова в своем Telegram.

Она также поблагодарила Марину Леонову, которая более 20 лет являлась главой МГАХ, за работу и вклад в развитие балетной школы мирового уровня. По словам Любимовой, перед академией стоит множество амбициозных задач.

Напомним, МГАХ считается одной из старейших балетных школ в мире, в прошлом году вуз отпраздновал свое 250-летие.