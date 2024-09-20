МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт предположил, что могло спровоцировать землетрясение в Кузбассе

В Кемеровской области в ночь на 20 сентября произошли сразу три землетрясения, в эпицентре магнитуда составила почти 6. По данным МЧС, никто не пострадал.
Надежда Котормус 2024-09-20 15:05:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ночное землетрясение застало жителей Таштагольского района врасплох. По данным МЧС, магнитуда составила 4,3. Этого хватило, чтобы осыпалась не только штукатурка с потолка, но даже плитка в ванной, а стены зданий покрылись глубокими трещинами.

От подземных толчков обвалились лепнина и часть перекрытий в Доме культуры в поселке Шерегеш. Но самые масштабные последствия на земле обнаружили рядом с поселком.

Сотрудников расположенной рядом с поселком рудной шахты «Шерегешская» вывели на поверхность. После осмотра площадки специалистами работу предприятия возобновили. По словам экспертов, спровоцировать подземные толчки могло именно ведение горных работ.

«Координаты события практически точно попадают в район ведения горных работ, то есть они рядом с Шерегешским рудником. Конечно, это нужно подтверждать и изучать дополнительно, но с очень большой долей вероятности такие события могут быть вызваны релаксацией напряженного состояния, которое меняется в результате работы рудника и в результате горных работ», - предположил директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН Алексей Еманов.

По словам местных жителей, в последнее время сейсмическая активность только растет и толчки становятся все более сильными.

«Трясет в последнее время все чаще и чаще, и вот местные жители говорят, кто тут родился, кто жил всю жизнь, вот со взрослыми людьми я общаюсь. Они все в голос говорят, что раньше так не трясло», - рассказала Светлана Анисимова.

50-километровую зону от эпицентра, в том числе жилой фонд, обследуют оперативные группы. По данным МЧС, на территории социально значимых объектов разрушений не обнаружено.

#Кемеровская область #землетрясение #МЧС России #наш эксклюзив #кузбасс #горные работы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 