Эксперт предположил, что могло спровоцировать землетрясение в Кузбассе

Ночное землетрясение застало жителей Таштагольского района врасплох. По данным МЧС, магнитуда составила 4,3. Этого хватило, чтобы осыпалась не только штукатурка с потолка, но даже плитка в ванной, а стены зданий покрылись глубокими трещинами.

От подземных толчков обвалились лепнина и часть перекрытий в Доме культуры в поселке Шерегеш. Но самые масштабные последствия на земле обнаружили рядом с поселком.

Сотрудников расположенной рядом с поселком рудной шахты «Шерегешская» вывели на поверхность. После осмотра площадки специалистами работу предприятия возобновили. По словам экспертов, спровоцировать подземные толчки могло именно ведение горных работ.

«Координаты события практически точно попадают в район ведения горных работ, то есть они рядом с Шерегешским рудником. Конечно, это нужно подтверждать и изучать дополнительно, но с очень большой долей вероятности такие события могут быть вызваны релаксацией напряженного состояния, которое меняется в результате работы рудника и в результате горных работ», - предположил директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН Алексей Еманов.

По словам местных жителей, в последнее время сейсмическая активность только растет и толчки становятся все более сильными.

«Трясет в последнее время все чаще и чаще, и вот местные жители говорят, кто тут родился, кто жил всю жизнь, вот со взрослыми людьми я общаюсь. Они все в голос говорят, что раньше так не трясло», - рассказала Светлана Анисимова.

50-километровую зону от эпицентра, в том числе жилой фонд, обследуют оперативные группы. По данным МЧС, на территории социально значимых объектов разрушений не обнаружено.