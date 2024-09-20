Мэр Одессы сообщил о серии взрывов

Сегодня днем в Одессе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он призвал местных жителей проследовать в укрытия.

«В городе слышны взрывы! Оставайтесь в укрытиях», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

В городе и области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации.

Также сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.