К тушению пожара в Подольске привлекли вертолет

Пожарный вертолет Ми-26Т привлекли к тушению крупного пожара в подмосковном Подольске. Кадры его работы снял корреспондент «Звезды».

Площадь пожара увеличилась до 4 800 квадратных метров. Огонь тушат 70 специалистов, используется 24 единицы техники.

В четверг днем в Подольске загорелось производственное здание на территории завода. После возгорания самостоятельно на улицу вышли 30 человек.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.