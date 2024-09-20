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К тушению пожара в Подольске привлекли вертолет

Площадь возгорания увеличилась до 4 800 квадратных метров.
Владимир Рубанов 2024-09-20 13:58:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожарный вертолет Ми-26Т привлекли к тушению крупного пожара в подмосковном Подольске. Кадры его работы снял корреспондент «Звезды».

Площадь пожара увеличилась до 4 800 квадратных метров. Огонь тушат 70 специалистов, используется 24 единицы техники.

В четверг днем в Подольске загорелось производственное здание на территории завода. После возгорания самостоятельно на улицу вышли 30 человек.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

#пожар #вертолет #Ми-26 #Московская область #МЧС России #Тушение #наш эксклюзив #Подольск
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