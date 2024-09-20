Комфорт-класс для Заполярья: что показали на Промышленно-энергетическом форуме

Промышленно-энергетический форум - как автосалон: под открытым небом не концепт-кары, сплошь отечественные вездеходы, которые уже эксплуатируются в суровых климатических условиях.

Брутальные автомобили вызывают неподдельный интерес. Такие машины не встретишь на городских улицах. Автопроизводители уверяют, что никакие западные санкции не вставят им палки в колеса.

«Производство у нас полного цикла, от листа алюминия до готового вездехода. Мы делаем все своими силами. Но мосты за основу мы берем ГАЗ-66», - рассказывает представитель предприятия-производителя Павел Трыков.

В отличие от автомобилей, промышленное оборудование для энергетической отрасли вызывает интерес прежде всего у специалистов. О мерах государственной поддержки отечественных машиностроителей, передовых научно-технических разработок на форуме рассказал министр промышленности и торговли.

«Традиционные меры поддержки - это поддержка НИОКР, это Фонд развития промышленности, это кластерная инвестиционная платформа. В прошлом активно использовалась скидка на пилотные партии так называемые. И сейчас, в этом году, если мне память не изменяет, порядка 800 млн рублей у нас заложено в нашем бюджете, мы планируем запустить, ну не очень пока устойчивое у нас выражение - называем это кешбэком. Кешбэком потребителю. По сути, мы субсидируем разницу между стоимостью условно доступного азиатского в основном импорта, аналога, и тем, что будут производить наши машиностроители», - рассказал Антон Алиханов.

Промышленно-энергетический форум в Тюмени - это более 10 тысяч участников и без малого 800 компаний различной направленности.

«Это не просто представительский форум, где можно себя показать и на людей посмотреть. Главная цель, которую мы ставим перед собой, - это максимальная практическая эффективность для участников. Найти новые решения, новые технологии, новых участников, новых партнеров. Услышать новые мысли, которые помогут в реализации стратегии развития той или иной компании», - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В зоне отдыха - современная мебель, скоростной интернет, телевидение. Во всем комплексе - теплый пол. Участники форума заходят сюда вначале на экскурсию, а потом - просто отдохнуть. «Газпром нефть» представила блочно-модульные жилые дома. Они предназначены для вахтовиков на Крайнем Севере.

Модули приходят на месторождения в состоянии максимальной готовности. Возводятся буквально за несколько дней. Подключаются к коммуникациям, обставляются мебелью. Затем, как конструктор, все модули соединяются теплыми закрытыми переходами.

«Для повышения качества жизни и работы наших сотрудников мы пришли к блочно-модульным домам. Дом включает в себя несколько помещений. Это жилые помещения, столовая, санузлы, душевая, спортзал и рабочие кабинеты. У персонала нет необходимости ходить по открытой поверхности в суровых климатических условиях», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

Сотрудник прямо из своей комнаты, не выходя на улицу, может отправиться на тренировку в спортзал. Затем перейти в баню, столовую и даже в офис. И все это за сотни километров от цивилизации. Актуально, например, в Заполярье, когда за окном минус 50 градусов. Такой комфорт-класс на Крайнем Севере будет доступен нефтяникам с самых первых дней разработки новых месторождений. Станет служить им домом до завершения строительства и открытия капитальных жилых комплексов. Затем мобильный город может переехать на другое место.

«На сегодняшний день мы установили первое общежитие такого типа на месторождении в Восточной Сибири и далее планируем тиражировать этот опыт еще на трех месторождениях в Восточной Сибири и в целом на наших объектах. Это еще и экологичный способ: мы минимизируем площадь застройки и, соответственно, повышаем экологичность проектов», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

Освоение месторождений подразумевает мобильный стиль жизни и работы. Медицинская служба на колесах - на самом деле полноценная поликлиника, которая может добраться в любую точку.

Один модуль отведен на лучевую диагностику. Он позволяет диагностировать злокачественные опухоли. Внутри второго расположены пять врачебных кабинетов, в том числе кардиограмма, УЗИ, анализ крови. Можно сразу получить все результаты исследований.

Мобильная поликлиника высокой проходимости объезжает месторождения и вахтовые поселки. Развитие нефтегазовой отрасли зависит не только от оборудования и технологий, но и от комфорта и здоровья людей, работающих на сложном производстве.