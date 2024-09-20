Роботизация и цифра: в Тюмени прошел Промышленно-энергетический форум

Вместо людей здесь трудятся роботы. Пока это только состязание студенческих команд на площадке форума. За робототехникой, уверены студенты, ближайшее будущее. Свое собственное многие связывают с нефтегазовой отраслью.

«Организации частные и государственные активно продвигают обучение ребят в вузах, активно набирают ребят на работу», - говорит техник студенческого конструкторского бюро Амир Шарифьянов.

Промышленно-энергетический форум - это не столько про настоящее, сколько про будущее. В первую очередь - про людей.

«Инженеры придут и будут дальше развивать наш ТЭК. Наша задача, и во многих компаниях очень грамотно построено, - они уже институтам и СУЗам дают задания. А некоторые даже уже до школ дошли. Они дают задания, за некоторые задания они готовы платить копеечку. И студенты, школьники выполняют это задание, которое тоже очень полезно для компании, вовлекаются в деятельность компании. И, конечно же, лучшие из лучших переходят потом на работу в эту компанию», - рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

В рамках Промышленно-энергетического форума российские министры энергетики и промышленности, а также губернаторы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа осмотрели роботизированный центр изучения подземных пород мирового уровня.

Комплекс «Геосфера» построен компанией «Газпром нефть». Его введут в эксплуатацию до конца этого года. В роботизированном кернохранилище центра хранятся образцы пород с глубин до 6 километров. С месторождений по всей России.

Керн - это образец горной породы. Он извлекается с помощью специального оборудования. Для нефтяников и ученых такие керны - уникальные источники самой разной информации.

В «Геосфере» будут проводить все виды исследований подземных пород, в том числе томографию, микроструктурный анализ. Важный этап - создание цифровых двойников керна. Они позволяют моделировать в виртуальной среде сложнейшие процессы, которые происходят в недрах.

«Такого типа исследования, таких станций в мире нет. Мы будем первыми именно по цифровому керну. Качество цифрового керна станет в разы совершенней», - говорит заместитель начальника департамента по добыче «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

Все это поможет открывать новые месторождения и повысить добычу на уже действующих.

«Представьте, что мы все керны и всю информацию в нашей стране объединим в единый банк данных, который станет доступен для всех наших компаний. И компании, заходящие на то или иное месторождение, будут иметь такой массив данных. Он будет обрабатываться только искусственным интеллектом. И на основе выводов искусственного интеллекта они будут быстро, правильно принимать решения по каждому месторождению. И этот банк данных, банк кернов ляжет в основу следующего важнейшего этапа - цифрового двойника месторождений», - объяснил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Но важно не только инновационное оборудование. В «Геосфере» создадут научно-образовательный кластер. Ежегодно сотни ученых и студентов смогут получать практический опыт и участвовать в исследованиях.

Еще одна тема форума - импортозамещение, независимость отрасли от западных технологий и оборудования.

«Мы за период с 2015 года по текущий момент выделили несколько сотен критических позиций, которые необходимо было локализовать. 400 позиций были включены в перечень оборудования, который был необходим к локализации - критические позиции. Из них 160 уже освоены. Ну в том числе мы сегодня видели часть оборудования, которое полностью локализовано», - рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Отечественный верхний привод буровой установки заставляет бур вращаться. Санкции на такое оборудование чувствительны для отрасли. И тут производители научились обходиться без западных партнеров.

«У нас привод замещен практически на 90 процентов в данный момент. Но локализация планируется практически на 100 процентов. Еще двух поставщиков рассматриваем, и, думаю, в ближайший год будет полная локализация в России», - заявил представитель предприятия-изготовителя Виктор Брильков.

Форум не только приближает науку к реальному производству, но и позволяет малому и среднему бизнесу получить заказы у крупнейших энергетических компаний.

А те соглашения, что уже подписаны, станут новым этапом развития отечественных технологий.