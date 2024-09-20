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Водитель и пассажиры такси погибли в ДТП на западе Москвы

Также ранены четыре человека, они госпитализированы.
Сергей Лебедев 2024-09-20 10:28:36
© Фото: Прокуратура Москвы

Минувшей ночью в Москве на Мичуринском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. В остановившееся на светофоре такси врезалась легковушка Ford. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В результате аварии погибли водитель такси, а также две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения. Кроме того, ранены водитель Ford, два его попутчика и пассажир такси. Они госпитализированы.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть трех человек.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

#Москва #в стране и мире #авария #ДТП #такси #погибшие #мичуринский проспект
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