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Режим ЧС объявили в Красноярском крае из-за ущерба посевам

Это позволит сельскохозяйственным предприятиям задействовать механизм получения страховых выплат.
Владимир Рубанов 2024-09-19 07:46:50
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

Режим ЧС объявили на территории Красноярского края с 20 сентября из-за аномальных осадков, которые вредят сельскохозяйственным растениям, сообщил заместитель губернатора Сергей Пономаренко.

На территории региона прошли аномальные дожди. Пономаренко сослался на данные ФГБУ «Среднесибирское УГМС», которые указывают, что в августе выпало несколько месячных норм осадков на территории большинства районов края.

Дожди нанесли ущерб аграриям, сообщил замгубернатора. Из-за переувлажнения почвы происходит прорастание зерна. По предварительным данным, пострадало более 17 тысяч гектаров посевов. Сумма ущерба оценивается более чем в 280 млн рублей.

Введение режима ЧС позволит сельскохозяйственным предприятиям задействовать механизм получения страховых выплат.

#Красноярский край #осадки #режим ЧС #дожди #Сельское хозяйство #урожай #ущерб
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