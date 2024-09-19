Режим ЧС объявили в Красноярском крае из-за ущерба посевам

Режим ЧС объявили на территории Красноярского края с 20 сентября из-за аномальных осадков, которые вредят сельскохозяйственным растениям, сообщил заместитель губернатора Сергей Пономаренко.

На территории региона прошли аномальные дожди. Пономаренко сослался на данные ФГБУ «Среднесибирское УГМС», которые указывают, что в августе выпало несколько месячных норм осадков на территории большинства районов края.

Дожди нанесли ущерб аграриям, сообщил замгубернатора. Из-за переувлажнения почвы происходит прорастание зерна. По предварительным данным, пострадало более 17 тысяч гектаров посевов. Сумма ущерба оценивается более чем в 280 млн рублей.

Введение режима ЧС позволит сельскохозяйственным предприятиям задействовать механизм получения страховых выплат.