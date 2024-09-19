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Главком ВМФ оценил готовность ТОФ применить «самое надежное» оружие

Обращаясь к морякам-подводникам главнокомандующий ВМФ заявил, что они достойно продолжают традиции, заложенные их предками, громившими врага на разных этапах становления государства.
2024-09-19 05:52:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Самое мощное оружие находится на вооружении 25-ой дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота. Об этом заявил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев.

Он вручил соединению атомных подводных лодок и крейсеров стратегического назначения ТОФ орден Нахимова. Торжественная церемония состоялась на полуострове Камчатке, где подлодки базируются.

«Я могу подтвердить только те оценки и по качеству выполнения тех задач, которые мною ставятся данному соединению. Конечно, высочайший уровень подготовки. Я имею непосредственное отношение к управлению этими силами, вижу, как эти задачи решают корабли», - сказал главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев.

Он отметил, что в распоряжении подводников сегодня находятся самые современные подводные лодки и передовые образцы вооружения.

Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю - крайне высокий», - добавил Моисеев.

Адмирал прикрепил орден и специальную ленту к знамени соединения и обратился с приветственной речью к морякам-подводникам.

Дивизия атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения подводных сил ТОФ награждена орденом Нахимова за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе учебно-боевых и специальных задач.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #подлодки #награждение #Тихоокеанский флот #Моисеев #орден Нахимова
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