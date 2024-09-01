В России создадут гибрид лазерного резака и 3D-принтера

Российское предприятие создаст уникальный лазерный станок - он «подружит» пятиккоординатную лазерную резку металла и аддитивные лазерные технологии - процесс послойного изготовления детали, свойственного для 3D-принтеров. Таким образом появится абсолютно новый тип станка. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал генеральный директор «НПК Морсвязьавтоматика» Андриан Правдин.

«Эта машина может заменить два станка на производстве. Она может использоваться не только для задач лазерной обработки металла, но и печати пластиком для изготовления различной оснастки для последующей выкладки композитами, что очень востребовано сегодня в авиапромышленности, да и вообще по всей России», - рассказал Правдин.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Лазерное станкостроение в России» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Программа расскажет о российском парке лазерных станков, который сегодня стал стремительно пополняться новыми, полностью отечественными экземплярами.