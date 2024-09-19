Морпехи форсировали Чукотский полуостров в ходе арктических учений

Обсудив детали операции, усиленная рота морской пехоты Северного флота занимает места в технике. Личный состав в твиндеке большого десантного готов к высадке на Чукотский полуостров. После того как трап принимает горизонтальное положение, происходит выход на берег.

У БДК уже откинулась аппарель, и первые арктические вездеходы «Витязь» вышли на необорудованное побережье мыса Отто Шмидта. Хоть противника в местах высадки и не ожидается, прикрытие с воздуха оказывает корабельная ударная группа морской авиации.

Сопроводив колонну до выезда из поселка – пилоты возвращаются на противолодочник. Задача отряда боевых кораблей совершить отвлекающий маневр. БПК «Кулаков» и БДК «Отраковский» обогнут Чукотку и зайдут со стороны залива Креста в Беринговом море. А десантники направляются в глубь тундры, чтобы отрезать условного противника и нанести неожиданный удар из глубокого тыла.

Гусеничные транспортеры северного флота уже ходили здесь шесть лет назад. Но тогда марш был короче, и полуостров форсировали только механики-водители. Рейдовый отряд из 40 человек движется на восток вдоль побережья пролива Лонга.

Спустя еще несколько десятков километров в юго-восточном направлении на пути появляются горные реки. Крупные водные преграды форсируют по очереди. Только когда один вездеход окажется на противоположном берегу, стартует следующий. При форсировании люки в кабинах открыты, а личный состав едет с отброшенным тентом. Это делается для того, чтобы технику можно было быстро покинуть в случае опрокидывания. Преодолевая самую широкую реку с быстрым течением - Амгуэму, создается впечатление, что машину вот-вот снесет.

После преодоления реки у одного из транспортеров возникает проблема с коробкой передач - его буксируют на тросах в сопку. Там есть ровное место, где можно произвести ремонт.

«Произошло забивание грунта и камней между гусеницей и ведущим катком и гусеницами в связи с чем произошел разрыв. Данная ситуация в принципе штатная. Ничего сложного здесь нет. Наши машины укомплектованы комплектом ЗИП, с помощью которого данная ситуация будет устранена в течение двух часов», - рассказал техник рейдового отряда Александр Раулец.

У головного звена оборвало сразу обе гусеницы. Часть механиков-водителей заняты коробкой, другие ремонтируют оборванную ленту. Больше всего опыта по замене гусянки у 19-илетнего Виталия Бардаша. Парадокс, но у военнослужащего нет водительского удостоверения, однако с многотонной гусеничной техникой он знаком чуть ли не с рождения. Виталик - потомственный тракторист из Краснодарского края.

Восстановив вездеход, марш продолжился. По насыпной дороге водители пытаются нагнать упущенные два часа. Колонна движется по дороге, построенной заключенными Чукотстройлага в середине прошлого века. Она соединяет морской порт Эгвекинот с брошенным поселком Иультин. По легенде учений, десант захватывает этот населенный пункт. Приближаясь к основным силам противника с тыла начинает работать саперное подразделение.

«Обращаем внимание на рельефы местности и демаскирующие признаки, которые возникают в ходе минирования. Это вкопанный грунт, какие-либо кочки, образованные вновь, а так же продукты взрывоопасных предметов – коробки, оболочки, обертки, бумага и так далее», - прокомментировал командир взвода разминирования Сергей Иванов.

Чутье не подвело саперов. Противник оставил на дороге минно-взрывные устройства. Проехав еще несколько километров – засада. На полном ходу вездеходы проносятся через столб дыма, словно, не замечая неприятеля.

Задача морпехов – стремительно ударить по основной группировке противника. Эффект неожиданности сработал - очередной рубеж обороны противника пройден, начинается десантирование, завязывается стрелковый бой.

Находясь в глубоком тылу, морпехи Северного флота уничтожают позиции неприятеля и захватывают береговые ракетные комплексы. Сейчас под покровом ночи происходит захват автопарка. Благодаря стремительному прорыву, морпехи наносят финальный и сокрушительный удар.

Оставшаяся часть противника, понимая, что оказывать сопротивление бесполезно - сдается. Отыграв эпизод, колонна направляется в Эгвикинот, где будут завершены учения. Рейдовый отряд грузится на корабли.