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Киев переименовал 13 объектов, связанных с величайшими русскими личностями

Украинские власти хотят дать другие названия улицам, названным в честь Тургенева, Есенина, Чаадаева, Брюсова.
Виктория Бокий 2024-09-19 20:34:24
© Фото: Aleksander Lyskin, Global Look Press

Депутаты Киевского городского совета путем голосования приняли решение переименовать 13 городских объектов, связанных с Россией. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Изменения коснулись улиц, названных в честь классиков русской литературы -  писателя Ивана Тургенева, поэта Сергея Есенина, философа Петра Чаадаева, поэта Валерия Брюсова. Также была переименована улица Октябрьская и парк «Юность».

По словам замглавы города Владимира Бондаренко, предыдущие названия «искажали национальное сознание» украинцев.

Напомним, что ранее в рамках «дерусификации» переулок Орловского киевские власти переименовали в переулок Джорджа Оруэлла. По мнению украинских депутатов, городские объекты, связанные с Россией - это «навязанные чужие топонимы, возвеличивающие СССР и Российскую империю».

#Россия #Украина #Киев #город #в стране мире #переименования
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