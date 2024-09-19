Киев переименовал 13 объектов, связанных с величайшими русскими личностями

Депутаты Киевского городского совета путем голосования приняли решение переименовать 13 городских объектов, связанных с Россией. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Изменения коснулись улиц, названных в честь классиков русской литературы - писателя Ивана Тургенева, поэта Сергея Есенина, философа Петра Чаадаева, поэта Валерия Брюсова. Также была переименована улица Октябрьская и парк «Юность».

По словам замглавы города Владимира Бондаренко, предыдущие названия «искажали национальное сознание» украинцев.

Напомним, что ранее в рамках «дерусификации» переулок Орловского киевские власти переименовали в переулок Джорджа Оруэлла. По мнению украинских депутатов, городские объекты, связанные с Россией - это «навязанные чужие топонимы, возвеличивающие СССР и Российскую империю».