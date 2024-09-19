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Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженного артиста России

Телеведущая отмечена за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.
Сергей Лебедев 2024-09-19 14:13:41
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе и телеведущей Оксане Федоровой (по паспорту - Бородина). Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на портале правовой информации.

В документе отмечено, что почетное звание присвоено за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Сейчас Оксана Федорова руководит благотворительным фондом, занимающимся созданием и продвижением культурно-просветительских программ и проектов.

Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Она является выпускницей Санкт-Петербургского университета МВД России. После учебы несколько месяцев проработала дознавателем в линейном отделе внутренних дел на воздушном транспорте в аэропорту Пулково.

Широкую известность Оксана Федорова получила после победы в 2001 году на конкурсе «Мисс Россия», а в 2002 году она завоевала титул «Мисс Вселенная». На протяжении 22 лет Федорова ведет различные программы на телевидении.

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