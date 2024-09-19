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ВСУ потеряли почти 15 тысяч боевиков на Курском направлении

Кроме этого, неприятель лишился 122 танков, 52 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортеров и 768 других боевых бронированных машин.
2024-09-19 14:05:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России огласило потери ВСУ с момента их вторжения в Курскую область. Враг потерял более 14 950 человек.

Помимо живой силы, враг понес серьезные потери в военной технике и вооружении с начала боев в Курской области. По данным оборонного ведомства, за этот период времени противник лишился 122 танков, 52 БМП, 93 БТР, 768 бронемашин, 464 автомобилей. Также уничтожены 109 артиллерийских орудий, 28 РСЗО, включая семь HIMARS и шесть MLRS, восемь ЗРК, 28 станций РЭБ, семь контрбатарейных РЛС.

Между тем суточные потери украинской стороны на Курском направлении в личном составе превысили 300 человек. Кроме того, противник потерял танк, две БМП, БТР и 10 бронемашин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции РЭБ и семь автомобилей. ВС РФ также уничтожили три понтонных переправы.

Минобороны регулярно публикует кадры, на которых наши военные громят врага в Курской области. Ранее ведомство показало, как Су-25 бьют по противнику ракетами, поражая живую силу и бронетехнику.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Курская область #ВСУ #МО РФ
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