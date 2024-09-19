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В МХТ имени Чехова ответили на сообщения о госпитализации Хабенского

У актера сегодня обычный рабочий день, а ближайший спектакль 22 сентября.
Владимир Рубанов 2024-09-19 13:16:40
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

В МХТ имени А.П. Чехова опровергли сообщения о госпитализации Хабенского. Артист находится на рабочем месте, сообщил «Звезде» заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

«У Константина Хабенского все в порядке, сегодня у него обычный рабочий график в театре. Спектакль у него ближайший 22-го числа», - рассказал он.

Константин Хабенский работает художественным руководителем - директором Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова.

Ранее появились сообщения о том, что народный артист России попал в больницу с гипертонией. Позже сам актер опроверг эту информацию.

#театр #культура #госпитализация #наш эксклюзив #МХТ имени Чехова #константин хабенский
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