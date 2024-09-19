В МХТ имени Чехова ответили на сообщения о госпитализации Хабенского

В МХТ имени А.П. Чехова опровергли сообщения о госпитализации Хабенского. Артист находится на рабочем месте, сообщил «Звезде» заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

«У Константина Хабенского все в порядке, сегодня у него обычный рабочий график в театре. Спектакль у него ближайший 22-го числа», - рассказал он.

Константин Хабенский работает художественным руководителем - директором Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова.

Ранее появились сообщения о том, что народный артист России попал в больницу с гипертонией. Позже сам актер опроверг эту информацию.