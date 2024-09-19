В Подмосковье ликвидировали спонсируемую с Украины нарколабораторию

В Подмосковье таможенники ликвидировали нарколабораторию по производству метадона. Обнаружить ее удалось, отследив фуру, которая перевозила из Казахстана сырье для запрещенных веществ. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ФТС России.

Заказчиком груза оказался 34-летний россиянин, получавший финансирование с Украины. Мужчина ждал бочки с белым порошком в доме, который арендовал для организации нарколаборатории. Там его и задержали.

Во время обыска силовики нашли 103 килограмма прекурсоров, которых хватило бы для производства 80 килограммов метадона стоимостью более 400 миллионов рублей.

Отмечается, что мужчина заказывал сырье в Интернете. Готовый наркотик он передавал сообщникам, которые делали закладки в парках столицы и Московской области.

На мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.