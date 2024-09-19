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ЕС выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины

Около 100 миллионов евро возьмут из прибыли от замороженных активов России.
Сергей Лебедев 2024-09-19 12:11:52
© Фото: Benoit DoppagneKeystone Press Agency, Global Look Press

Евросоюз принял решение дополнительно выделить 160 миллионов евро для энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, большая часть средств взята из прибыли от замороженных активов России.

«Сегодня мы выделяем дополнительно 160 миллионов евро. И 100 миллионов из них идут от прибыли от замороженных активов России», - сказала председатель ЕК.

Ранее стало известно, что Евросоюз и его члены с начала российской специальной операции предоставили Украине помощь на 118 миллиардов евро. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Отмечается, что около 43,5 миллиарда евро потратили на военные нужды.

#Украина #Киев #ЕС #деньги #активы #энергетическая инфраструктура
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