ФСБ накрыла ОПГ, организовавшую транзит африканцев через Россию в ЕС

Сотрудники Федеральной службы безопасности России вместе с полицейскими и росгвардейцами пресекли деятельность преступной группы, которая занималась транзитом в Европейский союз через территорию РФ выходцев из Африки. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Злоумышленники помогали получить вид на жительство, разрешение на временное пребывание, а также частные визы при помощи фиктивных браков и установления отцовства над российскими детьми. В состав ОПГ входили этнические украинцы, нигерийцы и граждане РФ.

За три года преступники заработали не менее 60 миллионов рублей. Организатором группы являлся гражданин Нигерии и старший преподаватель Инженерной академии РУДН им. П. Лумумбы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Полицейские во Владимирской области и в Московском регионе провели 25 обысков. Изъяты миграционные документы, иностранные паспорта и техника с документами, которые подтверждают незаконную деятельность.

Кроме того, в одном из домов во Владимирской области нашли трех уроженцев Московского региона, которых долго незаконно удерживали и эксплуатировали.

Сейчас организатор ОПГ и пять активных его подельников задержаны. Им избраны меры пресечения.