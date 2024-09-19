Полиция и Росгвардия проводят операцию в Тутаеве под Ярославлем

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области.

«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Ярославской области.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео задержаний. Как утверждается, оно снято в Тутаеве.

Паблик сообщает о совместной операции силовиков, результатом которой стало задержание 20 человек возле парке на улице Дементьева.

Известно, что задержанные оказали сопротивление и открыли стрельбу. По предварительным данным, раненых и погибших нет. Другие подробности случившегося не сообщались.