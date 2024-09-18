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Камеры сняли, как фура в огне выехала с горящего склада в Уссурийске

Пламя охватило 3 000 квадратных метров на складе стройматериалов.
Владимир Рубанов 2024-09-18 09:50:37
© Фото: prosecutor_pk, Telegram © Видео: prosecutor_pk, Telegram

Охваченная пламенем фура выехала с горящего склада в Уссурийске Приморского края. Видео опубликовала региональная прокуратура, которая проводит проверку по факту пожара.

Огонь охватил здание на площади в 3 000 квадратных метров. Сейчас над складскими помещениями поднимаются клубы черного дыма. Пожар ликвидируют свыше 30 специалистов и 10 единиц техники, сообщили в МЧС России.

Пожар случился в районе так называемого Китайского рынка по адресу улица Теремецкого, 20А. Территория и здания там принадлежат индивидуальному предпринимателю.

Данных о пострадавших на этот момент нет. Причины возгорания неизвестны.

#в стране и мире #пожар #Приморский край #Прокуратура #уссурийск #стройматериалы #китайский рынок
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