Камеры сняли, как фура в огне выехала с горящего склада в Уссурийске

Охваченная пламенем фура выехала с горящего склада в Уссурийске Приморского края. Видео опубликовала региональная прокуратура, которая проводит проверку по факту пожара.

Огонь охватил здание на площади в 3 000 квадратных метров. Сейчас над складскими помещениями поднимаются клубы черного дыма. Пожар ликвидируют свыше 30 специалистов и 10 единиц техники, сообщили в МЧС России.

Пожар случился в районе так называемого Китайского рынка по адресу улица Теремецкого, 20А. Территория и здания там принадлежат индивидуальному предпринимателю.

Данных о пострадавших на этот момент нет. Причины возгорания неизвестны.