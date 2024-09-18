Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на автобус в Шебекино

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на служебный автобус в Шебекино. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что украинские боевики использовали беспилотный летательный аппарат.

«У одной женщины осколочные ранения рук, у второй - осколочные ранения руки и стопы», - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, пострадали двое мужчин. Одного пациента в больницу доставили бойцы самообороны, второй пострадавший с ссадинами правого предплечья сам вызвал себе скорую.

Гладков добавил, что сейчас информация о последствиях уточняется. Соответствующие службы находятся на месте.