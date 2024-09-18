МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на автобус в Шебекино

Украинские боевики использовали беспилотник.
Анна Назайкина 2024-09-18 07:57:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на служебный автобус в Шебекино. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что украинские боевики использовали беспилотный летательный аппарат.

«У одной женщины осколочные ранения рук, у второй - осколочные ранения руки и стопы», - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, пострадали двое мужчин. Одного пациента в больницу доставили бойцы самообороны, второй пострадавший с ссадинами правого предплечья сам вызвал себе скорую.

Гладков добавил, что сейчас информация о последствиях уточняется. Соответствующие службы находятся на месте.

#в стране и мире #ВСУ #атака #автобус #Вячеслав Гладков #шебекино
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 