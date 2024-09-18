В кольце огня: местные жители в ЛНР отбивают свое жилье от пожаров

Это окрестности населенного пункта Малоивановка в Луганской Народной Республике. Здесь один из очагов природного пожара, которые сейчас действуют на территории республики. Огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра и уже приближается к населенному пункту.

Люди отчаянно пытаются отбить у стихии свои дома. Пожар резко меняет направление и обходит их стороной.

Пожарные расчеты едва успевают справиться с одним очагом возгорания, как тут же в нескольких сотнях метров вновь поднимается огненная стена.

Остановить такой пожар силами одних только местных жителей уже сложно. Огонь перекидывается на деревья и кустарники, да и площадь огромная.

Трассу Донецк - Луганск постепенно затягивает едким дымом. По обе стороны дороги видны локальные возгорания.

Страшные пожары в ЛНР полыхают уже четвертые сутки. Самая сложная ситуация в Станично-Луганском районе. Огнем уничтожены сотни домов и строений. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация жителей. На борьбу с пожарами в регион направлены три аэромобильные группировки МЧС из Тульской и Орловской областей.

А это населенный пункт Городище. Огонь приближается к жилым постройкам - до них осталось уже меньше 20 метров. Пожарные пытаются сдержать пламя, но оно стремительно распространяется.

Счет идет даже ни на минуты, а на секунды. Люди спешно покидают свои дома. С каждым порывом ветра пламя охватывает улицу за улицей.

Местные жители фактически стали заложниками стихии. Пламя подступает со всех сторон. Все собрались на улице и решают, что делать дальше. Кто-то не сдается и решает бороться с огнем до конца.

«Там на Красноармейской один дом сгорел. Один вроде отбили, тут отбили. А тут акации много, сушняка - все перекинется на нижнюю улицу», - говорит житель Городища Евгений.

Борьбу с огнем ведут круглосуточно. По словам начальника ГУ МЧС России по ЛНР Евгения Кацавалова, ситуацию в Станично-Луганском районе удалось стабилизировать. Силы пожарных сосредоточены на границах населенных пунктов. Пожары продолжаются только в лесу, сообщил он.

По данным на утро 17 сентября, за сутки на территории ЛНР ликвидировали более 140 пожаров, сообщили в республиканском управлении МЧС. По информации на утро среды, 18 сентября, потушено еще 92 пожара.