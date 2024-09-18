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Средства ПВО уничтожили 54 украинских БПЛА за ночь в разных регионах

Больше всего беспилотников обезврежено над территорией Курской области - 27.
2024-09-18 07:19:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на среду, 18 сентября, 54 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

Больше всего беспилотников обезврежено над территорией Курской области - 27. Кроме того, 16 дронов сбиты в Брянской области, семь - в Смоленской, три - в Белгородской и один - над территорией Орловской области.

Российские военнослужащие пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории страны, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #Смоленская область #Орловская область #Курская область #Брянская область #белгородская область #ВСУ
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