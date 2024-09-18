Средства ПВО уничтожили 54 украинских БПЛА за ночь в разных регионах

Средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на среду, 18 сентября, 54 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

Больше всего беспилотников обезврежено над территорией Курской области - 27. Кроме того, 16 дронов сбиты в Брянской области, семь - в Смоленской, три - в Белгородской и один - над территорией Орловской области.

Российские военнослужащие пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории страны, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.