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Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2026 года

Запрет был введен в 2014 году в ответ на недружественные действия стран Запада, впервые он продлевается сразу на два года.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 21:30:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия продлила продовольственное эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Запада с 1 января 2025 года до 31 декабря 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Впервые эта мера продлевается сразу на два года, ранее ее действие было рассчитано на один год.

Напомним, речь идет о введенном в 2014 году запрете на импорт некоторых видов товаров из стран, которые объявили санкции в отношении РФ. Он распространяется на страны ЕС, США, Австралию, Украину и другие недружественные страны.

#санкции #Владимир Путин #Эмбарго #Импорт #Продэмбарго
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