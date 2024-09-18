Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2026 года

Россия продлила продовольственное эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Запада с 1 января 2025 года до 31 декабря 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Впервые эта мера продлевается сразу на два года, ранее ее действие было рассчитано на один год.

Напомним, речь идет о введенном в 2014 году запрете на импорт некоторых видов товаров из стран, которые объявили санкции в отношении РФ. Он распространяется на страны ЕС, США, Австралию, Украину и другие недружественные страны.