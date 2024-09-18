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Путин: россиянки обладают секретом, который мужчины не могут разгадать

Российский лидер заявил, что только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии.
Виктория Бокий 2024-09-18 18:20:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В русских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие и душевная щедрость, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского женского форума в Петербурге.

Также Путин подчеркнул, что государственная политика строится на основе национальной стратегии в интересах женщин. Для этого в России принимаются все необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время были душой большой многодетной семьи.

«Знаю, что сочетать это сложно, но наши женщины умеют это делать. И остаются при таких нагрузках красивыми, нежными и обаятельными», - сказал глава государства.

Напомним, что Евразийский женский форум открылся сегодня в Санкт-Петербурге и продлится до 20 сентября.

#Россия #Владимир Путин #президент РФ #Россиянки #Евразийский женский форум
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