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Операторы БПЛА уничтожили боевиков ВСУ в Курской области

Противник отрыл ячейки, стремясь обеспечить себе безопасность от российского огня, но был обнаружен операторами беспилотников и уничтожен сбросами.
2024-09-18 17:10:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры с уничтожением украинских боевиков, вырывших себе окопы в приграничном районе Курской области. Но эти окопы так и не спасли неприятеля от операторов беспилотных летательных аппаратов. 

Вражеская пехота была обнаружена операторами средств воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север». Она находилась в лесополосе в приграничном районе. 

После этого по живой силе ВСУ нанесли удар с помощью беспилотников. Для этого использовали сбрасываемые с боевых дронов боеприпасы. 

Успешное уничтожение целей было зафиксировано средствами объективного контроля в реальном времени.

Ранее сообщалось, что вертолеты Ка-52М сожгли бронетехнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Курская область #уничтожение #приграничье #пехота ВСУ
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