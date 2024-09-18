Операторы БПЛА уничтожили боевиков ВСУ в Курской области

Минобороны России публикует кадры с уничтожением украинских боевиков, вырывших себе окопы в приграничном районе Курской области. Но эти окопы так и не спасли неприятеля от операторов беспилотных летательных аппаратов.

Вражеская пехота была обнаружена операторами средств воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север». Она находилась в лесополосе в приграничном районе.

После этого по живой силе ВСУ нанесли удар с помощью беспилотников. Для этого использовали сбрасываемые с боевых дронов боеприпасы.

Успешное уничтожение целей было зафиксировано средствами объективного контроля в реальном времени.

Ранее сообщалось, что вертолеты Ка-52М сожгли бронетехнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.