«Вице-адмирал Кулаков» отразил воздушный удар «врага» в Арктике

На учениях Северного флота в Арктике большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отразил удар условного противника с воздуха. Корреспондент Олег Орлов побывал на его борту и показал, как проходят тренировки.

По замыслу учений, БПК уничтожает ракеты - из зенитного ракетного комплекса «Кинжал» вылетает управляемая ракета, которая направляется на летящие средства воздушного нападения, следующие в нашу сторону.

После команды «Тревога!» Арктическая группа, базирующаяся на острове Котельный, переводится в полную боевую готовность. Роль противника, приближающегося к базе, играет отряд боевых кораблей Северного флота. На Северном Клевере - это название военной базы в Арктике - по сигналу боевой тревоги развертывается ракетный дивизион.

В назначенных позиционных районах «Бастионы» готовятся к нанесению ракетного удара. Расчет берегового радиолокационного комплекса «Монолит» уточняет место обнаруженных надводных целей. Происходит передача сигнала в машину боевого управления. Далее - поворот ключа. И если бы это были не совместные учения с отрядом боевых кораблей Северного флота, то из пусковых установок вышли бы крылатые противокорабельные ракеты.

Условный противник наносит удар и средствами воздушного нападения с применением противокорабельных ракет с надводного корабля. В отражении ударов принимают участие все корабли отряда.

Далее отряд боевых кораблей выполняет противовоздушное маневрирование. Совершается постановка маскирующих завес и ложных целей. В результате отражения атаки все цели поражены, однако осколки одной из ракет все же попали в борт БПК. Начинается новый этап учений.

Личный состав герметизирует кормовое машинное отделение и приступает к тушению пожара всеми имеющимися средствами. А аварийные партии получают средства индивидуальной защиты, сооружают рубежи обороны по борьбе с пожаром. Если своевременно не ликвидировать пожар, то БПК «Вице-адмирал Кулаков» потеряет ход посреди Восточно-Сибирского моря.

По легенде, в кормовом машинном отделении произошло возгорание. Чтобы приблизить обстановку к реальной, используют дымовую гранату. Видимость в отсеке практически нулевая.

Если бы пожар был реальным, на остальных кораблях боевого отряда уже сформировали бы свои аварийно-спасательные группы для оказания помощи горящему кораблю. Но личный состав не допустил перерастание пожара в объемный. В результате борьбы за живучесть маршевый двигатель остался в строю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.