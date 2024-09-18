Купол и фасад храма повреждены при обстреле ВСУ села под Шебекино

Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Муром Шебекинского городского округа. Под удар попали частные дома и местный храм, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Раненные при обстреле двое мужчин сами обратились в больницу. У одного из них множественные поверхностные ранения лица. Другой получил баротравму и ссадины головы.

В местном храме повреждены купол, фасад и остекление. В пяти частных домах выбило окна, посечены кровли и фасады. Повреждены линии газо- и электроснабжения.

На местах работают оперативные службы. Сотрудники аварийных бригад смогут начать восстановительные работы после согласования с Минобороны России.