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Купол и фасад храма повреждены при обстреле ВСУ села под Шебекино

В селе Муром ранены два человека. Повреждены линии газо- и электроснабжения.
Владимир Рубанов 2024-09-18 11:51:02
© Фото: vvgladkov, Telegram

Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ села Муром Шебекинского городского округа. Под удар попали частные дома и местный храм, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Раненные при обстреле двое мужчин сами обратились в больницу. У одного из них множественные поверхностные ранения лица. Другой получил баротравму и ссадины головы.

В местном храме повреждены купол, фасад и остекление. В пяти частных домах выбило окна, посечены кровли и фасады. Повреждены линии газо- и электроснабжения.

На местах работают оперативные службы. Сотрудники аварийных бригад смогут начать восстановительные работы после согласования с Минобороны России.

#Украина #белгородская область #ВСУ #Обстрел #Вячеслав Гладков #муром #шебекино
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