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На ЗАЭС рассказали о ситуации на фоне обстрелов ВСУ Энергодара

Город-спутник АЭС подвергся массовой атаке беспилотников.
Владимир Рубанов 2024-09-18 11:19:19
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

ВСУ второй день обстреливают город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС. Об этом «Звезде» сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Вчера в результате обстрела Энергодар был обесточен. Сегодня по городу с утра снова фиксируется налет беспилотников ВСУ», - рассказала она.

Сейчас опасность атак БПЛА противника на инфраструктуру города-спутника ЗАЭС сохраняется, добавила Яшина. По ее словам, на территории Запорожской атомной станции прилетов не зафиксировано, нарушения пределов и условий безопасности нет. Сотрудники ЗАЭС делают все возможное для обеспечения безопасной эксплуатации станции.

В среду 18 сентября Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников, сообщил глава города Эдуард Сеновоз. По его словам, поврежден газовоз на территории заправки на въезде в город. Там работают расчеты МЧС.

Удары ВСУ по Энергодару приняли системный характер, заявил глава города. Они наносятся по инфраструктуре города.

ВСУ регулярно атакуют Энергодар и территорию ЗАЭС. В последнее время выросло количество угроз Запорожской атомной электростанции со стороны украинских боевиков.

#бпла #Украина #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив #запорожская область #энергодар #Запорожская АЭС
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