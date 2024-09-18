Ученые нашли новые уникальные артефакты в тувинской Долине царей

Археологи смогли поднять на поверхность первые находки центрального захоронения одного из древнейших курганов в Долине царей - Туннуг-1. И это новые подтверждения того, что именно территория нынешней Тувы стала колыбелью скифской культуры.

Диаметр кургана - больше сотни метров. За четыре года ученым удалось раскопать девять из 16 секторов и подобраться к центральному захоронению. Там рассчитывают найти больше всего артефактов.

Настолько же древний курган Аржан-1 ученые открыли еще в 1970-х. После этого был более молодой Аржан-2. Он приблизился к рекорду в мировой археологии по объему уникальных золотых изделий - больше обнаружили только на месте Трои. Теперь очередь удивлять ученых дошла и до Туннуга.

«Курган действительно самый старый - IX век до нашей эры. На самом деле к нему подзахоранивалось еще почти на протяжении тысячи лет. Поэтому можем проследить от раннескифского времени, гунно-сарматская культура, тюрки, есть и средневековые подзахоронения - то есть это абсолютно фантастический пласт истории, сконцентрированный здесь в одном месте», - рассказывает директор Департамента экспедиционной деятельности и туризма Русского географического общества Наталия Белякова.

Ученые подошли к изучению Туннуга с высокотехнологичным арсеналом. Они провели георадарную, геомагнитную, аэрофотосъемку, создали 3D-модель. Особую роль в раскопках сыграли первые смены археологических лагерей. Чтобы прикоснуться к истории, волонтеры съехались в Туву из разных уголков России и мира.

«Студенты были привлечены из 50 стран мира. Столько людей заинтересовались - сложно было не найти людей, а отобрать людей. Возможности Русского географического общества позволили нам за короткий период развернуть и эффективно провести целые сезоны исследований на территории Долины царей», - говорит директор Национального музея Республики Тыва Каадыр-Оол Бичелдей.

Американец Тревор Уоллес тоже не устоял перед романтикой полевого лагеря. На Туннуге он работает с первого сезона.

«Что мне нравится здесь - люди, которые стали мне настоящими друзьями. Они работают невероятно тяжело. Нам так весело вместе, у них отличное чувство юмора», - говорит Тревор.

У каждого волонтера особые отношения с курганом.

«Конечно, я люблю Туннуг! Это лучшее место на Земле, я сюда приезжаю с 2018 года. Мне нравится соприкасаться с древностью, это же очень интересно. Вот люди когда-то этот памятник собрали, а потом пришли мы спустя несколько тысяч лет и разобрали его и узнали какие-то нюансы их жизни, которая была вот тогда, очень давно», - говорит волонтер Мария Карась.

Работы хватает - древние скифы оставили на поверхности кургана 10 тысяч тонн камней. Это не только прибавило работы волонтерам, но и позволило приоткрыть завесу тайны - как устроены усыпальницы вождей и как их провожали в последний путь. Не исключено, что проводы сопровождались масштабным ритуалом.

«То есть в какой-то момент на поверхности кургана принесли в жертву больше 100 коней. Сколько людей - непонятно, среди этих костей в том числе попадается довольно много человеческих. Сказать, сколько именно было принесено в жертву людей, пока трудно. Еще посчитаем», - рассказывает руководитель экспедиции, научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков.

Русское географическое общество ведет работы в тандеме с Институтом истории материальной культуры РАН. Находки уже не раз становились материалом для публикаций в авторитетных научных журналах по всему миру. Одной из загадок остается - что сохранилось под линзой вечной мерзлоты. Разгадать ее надеются до закрытия полевого сезона.