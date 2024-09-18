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Уничтожение боевиков и техники ВСУ в Курской области попало на видео

Десантники устроили засаду на боевиков и благодаря оперативным действиям операторов FPV-дронов и ПТРК уничтожили их вместе с техникой.
2024-09-18 05:00:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие подразделений ВДВ группировки войск «Север» уничтожили живую силу боевиков киевского режима и технику националистов в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

На одном из участков операторы ударных дронов и расчетов ПТРК устроили засаду и полностью разгромили отряд националистов вместе с боевой техникой.

На опубликованных кадрах видно, как точными залпами поражаются мотовездеход с экипажем, БМП и бронеавтомобиль западного производства. Выживших при ударе боевиков уничтожили подоспевшие десантники.

Кроме того, уничтожен грузовик ВСУ, подвозивший боеприпасы к линии боевого соприкосновения. Боекомплект взорвался, автомобиль с водителем и сопровождающими полностью сгорел.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #Курская область #ПТРК #FPV-дрон
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