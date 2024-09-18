Уничтожение боевиков и техники ВСУ в Курской области попало на видео

Военнослужащие подразделений ВДВ группировки войск «Север» уничтожили живую силу боевиков киевского режима и технику националистов в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

На одном из участков операторы ударных дронов и расчетов ПТРК устроили засаду и полностью разгромили отряд националистов вместе с боевой техникой.

На опубликованных кадрах видно, как точными залпами поражаются мотовездеход с экипажем, БМП и бронеавтомобиль западного производства. Выживших при ударе боевиков уничтожили подоспевшие десантники.

Кроме того, уничтожен грузовик ВСУ, подвозивший боеприпасы к линии боевого соприкосновения. Боекомплект взорвался, автомобиль с водителем и сопровождающими полностью сгорел.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.