Жилье с видом на море и загар круглый год: как служат на Новой Земле

Военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны очищают архипелаг от хлама, оставшегося тут с советских времен. Только с начала этого года собрано и вывезено на материк около 1 000 тонн металлолома. Может, поэтому местные воды отличаются кристальной чистотой.

Пролетев от Архангельска над Белым, Печорским и Баренцевым морями, достигаем берегов архипелага Новая Земля. Черные вулканические острова в Заполярье пленяют своим рельефом и могучими фьордами.

Нам повезло - сейчас плюс 10 и солнечно. Обычно в это время бывают ветра, ливни и хмурое небо. Тем, кто здесь впервые, кажется, что это дикий северный край. Но каково же бывает их удивление, когда на контрасте всплывает разноцветный поселок Белушья Губа. Улицы, дома, кафе, банкоматы, памятники. Машины практически не ездят, но много собак, которые как сигнализация на случай появления белого медведя.

Просто так сюда попасть нельзя. Здесь живут военные и их семьи. Как ни странно, жизнь этому поселению дали ядерные бомбы. На Новой Земле находится Центральный полигон России, где в советское время провели 132 ядерных взрыва - в воздухе и на земле, под землей и под водой. Тестировали оружие сдерживания. Именно здесь испытали знаменитую «Царь-бомбу», самую мощную из когда-либо взорванных на земле.

Здесь выставлены раритеты, к которым не каждому доведется прикоснуться своими руками с учетом закрытости архипелага. Это артиллерийские установки и торпедный аппарат легендарного эсминца «Гремящий». Он участвовал в Финской войне, в Великую Отечественную сопровождал северные конвои и затем на Новой Земле принял на себя первый подводный ядерный взрыв.

Последний ядерный взрыв прогремел на архипелаге в 1990 году. С тех пор действует мораторий на ядерные испытания. За это время радиационный фон пришел в норму. Россия на всякий случай поддерживает полигон в рабочем состоянии. Сам объект засекречен, и журналистам вход туда запрещен. Зато можно показывать наши силы, которые стоят на страже арктических рубежей страны. Натовские самолеты-разведчики регулярно грозят зайти в наше воздушное пространство. Их постоянно приходится отгонять нашим истребителям. Важные объекты прикрывают современные комплексы ПВО. С моря дежурят корабли Северного флота.

Боевых действий на Новой Земле никогда не было. Но боевой опыт специальной военной операции подразделения антитеррора перенимают очень активно. Если вдруг диверсанты захотят высадиться на берег с моря, то их ждет очень жесткий отпор. Такой же, как на Днепре или Кинбурнской косе в Херсонской области.

«Зимой у нас дуют ураганные ветра. Какой-то опыт сами вырабатываем. Потому что арктические условия, как вы видите, у нас тут тундра, можно сказать - пустыня», - говорит военнослужащий 12-го Главного управления Минобороны Руслан.

Наши бойцы внедряют опыт использования дронов и РЭБ. А их младшие товарищи из «Юнармии» печатают на 3D-принтере устройства сбросов для квадрокоптеров. Помощь фронту сейчас идет даже из-за Полярного круга.

До Северного полюса отсюда всего ничего. Но людям комфортно. На кораблях и самолетах завозят продукты. Круглый год овощи и фрукты. Делают запас провизии, чтобы на год, если что, хватило. Есть современный бассейн и спортзал, свой парк «Патриот». Самые северные в России школа и детский сад. Соляная пещера и фотарий для приема солнечных ванн, когда полярная ночь круглые сутки.

«Мы, как жены военнослужащих, получаем садик, школу, дают детские секции», - рассказывает жительница поселка Белушья Губа Ольга.

Местные в шутку сравнивают Новую Землю с Италией, потому что на карте она тоже похожа на сапог. Ну и по уровню жизни ничем не уступает. Повышенные зарплаты, длительные отпуска. У военных идет выслуга год за два. Двойная пенсия, ежемесячный продуктовый паек. В общем, социалка на высшем уровне. От этого и высокая рождаемость - на улицах очень много мамочек с детьми.

Егор и Анастасия Крикун приехали на Новую Землю из Волгоградской области. Он - контрактник, она - учительница в школе. Молодая семейная пара ни на секунду не пожалела о своем выборе.

«Новая Земля манит природой летом, потому что безумно красиво. Полярный день наполняет счастьем просто оттого, что постоянно светло», - говорит Егор.

По словам Анастасии, здесь очень хорошая школа - отличается от той, где она раньше работала, хорошо обеспечена технически.

Зимой здесь трехметровые сугробы и дуют ураганные ветра. Но в домах тепло. На окнах тройные рамы, а сами здания на сваях. Жилье для контрактников возводится ударными темпами - раздельный санузел, кладовки, сушилки, домофон, двух- и трехкомнатные квартиры с евроремонтом, причем полностью меблированные.

Создателям ядерного щита России здесь возвели необычный памятник. Николай Угодник держит в руках храм и меч, покровительствуя этому форпосту, оберегающему северные рубежи нашей державы.