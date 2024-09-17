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Спасатели нашли тело ребенка в горящем доме в Новой Москве

Спасатели нашли тело ребенка незадолго до обрушения кровли, стен и перекрытий горящего дома.
Ян Брацкий 2024-09-17 02:42:30
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Семилетний ребенок погиб на пожаре в СНТ «Маяк-Бурцево» в Новой Москве. О трагедии сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар возник в частном двухэтажном доме. К моменту прибытия первых расчетов пламя охватило все здание. Пострадавший в огне отец сообщил спасателям, что внутри дома находится его сын.

«Сотрудники МЧС России обнаружили тело 7-летнего мальчика», - сообщили в ведомстве.

С огнем боролись 37 пожарных, были привлечены девять единиц спецтехники.

Во время тушения рухнула кровля, перекрытия и стены. Пламя охватило площадь в 110 квадратных метров и перекинулось на соседнее строение, сообщает «360».

Отца ребенка осматривают врачи, о тяжести его травм не сообщается.

#пожар #Трагедия #ребенок #МЧС России #Новая Москва
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