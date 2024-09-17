Склад с покрышками и моторным маслом полыхает в Ярославле

Сильный пожар начался в Дзержинском районе Ярославля. По данным регионального главка МЧС, там полыхает здание, в котором расположена станция технического обслуживания.

Как сообщает РИА Новости, в помещении могут находиться горюче-смазочные материалы и автомобильные покрышки. Зарево от пожара и густой черный дым видны из соседних районов.

К этому часу известно о локализации возгорания на площади в 450 квадратных метров. На месте находятся сотрудники полиции и дознаватели, которым предстоит установить истинную причину ЧП. Информация о погибших и пострадавших не поступала.