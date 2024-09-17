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«Охота на нас плотная»: расчет «Града» рассказал о боях в Курской области

РСЗО «Град» накрывает территорию большой площади и идеально справляется с уничтожением складов и техники противника на Курском направлении.
Анастасия Авсюк 2024-09-17 22:47:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тактическая авиация и ракетные комплексы наносят удары по тылам противника, хранилищам с боеприпасами - по целям работают наши реактивные системы залпового огня «Град».

Пока «Град» заряжают, разведчики собираются на точку. Как только они найдут цель, по которой будет работать орудие, и убедятся, что расчет на позиции не будет ждать засада, РСЗО выйдет на огневую. Командир предупреждает, работать необходимо быстрее, чем обычно. Место хорошо просматривается противником.

«Будем работать прям с границы, потому что цель очень дальняя, и чтобы нам попасть по ней – нам надо выехать прям на границу», - пояснил командир разведгруппы с позывным «Дизель».

Как только выезжают, сразу набирают скорость. Местами виден дым, где-то завязался бой. В небе - замечены дроны противника. Экран детектора все время горит красным. Два, очень неприятных, но уже привычных для курского направления, сигнала - значит, вражеский беспилотник совсем близко.

Противник внимательно следит за нашей техникой - она является у него приоритетной целью. Соответственно, как только «Град» выехал на огневую – сразу же заработал дрон-детектор.

Бойцы с антидроновыми ружьями следят за обстановкой - контролируют небо. «Град» -  готов к работе. Вновь звучит сигнал, что рядом FPV-дрон - детектор показывает три деления из четырех. Расчет получает команду «Огонь». Медлить - нельзя. По противнику ушел полный пакет реактивных снарядов. Расчет сворачивается и быстро покидает точку.

Такие позиции для стрельбы приходится выбирать, чтобы ударить в самый тыл противника, РСЗО накрывает территорию большой площади – идеальное средство для уничтожения складов и техники противника.

«Охота на нас ведется достаточно плотная. Сейчас вот подождем здесь. Следующая машина у нас уже заряжена. Уже поедет отрабатывать. Соответственно, они отработают. Мы возвращаемся на заряжание и тоже работать», - рассказал боец с позывным «Тушила».

Так день за днем наши бойцы разбирают вражеские опорники. Вернувшись с одной задачи, сразу готовятся к следующей - и это то, что сейчас очень нужно на Курском направлении.

#ВС РФ #ВСУ #РСЗО Град #FPV-дроны #Курское направление
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