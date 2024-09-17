В США 11-летнего ребенка арестовали за угрозы массовых убийств

Одиннадцатилетний подросток арестован в США за угрозы массовых убийств в школах штата Флорида. Об этом журналистам сообщил шериф округа Валусия Майк Читвуд.

«Мы только что арестовали ученика средней школы Криксайд, который угрожал совершить стрельбу в средних школах Криксайд или Сильвер-Сэндс», - цитирует РИА Новости заявление полицейского.

В серьезности намерений подростка правоохранители не сомневаются. У него изъяли список целей и имен, добавил шериф. Ребенку предъявлены обвинения.

Свои угрозы школьник позже назвал шуткой. Однако в ходе обыска в его комнате были найдены винтовки и пистолеты для страйкбола, ножи, мечи и прочее холодное оружие, а также муляжи боеприпасов.