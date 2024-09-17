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Собянин реорганизовал Департамент строительства Москвы

Новый Департамент гражданского строительства возглавит Рафик Загрутдинов, следует из постановления правительства Москвы.
Елизавета Кондрикова 2024-09-17 15:59:03
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress

Департамент строительства Москвы переименовали в Департамент гражданского строительства, его возглавит Рафик Загрутдинов, следует из постановления правительства города за подписью мэра Сергея Собянина.

«В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти... правительство Москвы постановляет: реорганизовать Департамент строительства города Москвы», - говорится в документе.

Одновременно с этим из Депстроя был выделен Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, его главой станет Василий Десятков. Часть функций Депстроя передали новой структуре. В данном случае речь идет об обязанностях в сфере дорожно-мостового строительства, метрополитена, ж/д транспорта и других областях.

#Москва #Сергей Собянин #правительство москвы #реорганизация #депстрой
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