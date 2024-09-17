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В Красноярске задержали девять человек после гибели людей от капельниц

Злоумышленники незаконно «откачивали» алко- и наркозависимых.
Сергей Лебедев 2024-09-17 15:04:17
© Фото: krksledkom, Telegram © Видео: krksledkom, Telegram

В Красноярске задержали девятерых участников организованной группы, незаконно оказывавших услуги алко- и наркозависимым по выводу из абстинентного синдрома. От их рук погибли три человека. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Злоумышленники для «откачки» пациентов применяли капельницы с растворами, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества. Все манипуляции проводились на дому без диагностики и соблюдения правил оказания медпомощи.

«Фигуранты задержаны, по месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация», - отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Сейчас устанавливаются иные участники организованной группы и пациенты, пострадавшие от незаконной деятельности.

#Следственный комитет #СК РФ #красноярск #медики #капельница #алкоголики
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