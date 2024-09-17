В Красноярске задержали девять человек после гибели людей от капельниц

В Красноярске задержали девятерых участников организованной группы, незаконно оказывавших услуги алко- и наркозависимым по выводу из абстинентного синдрома. От их рук погибли три человека. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Злоумышленники для «откачки» пациентов применяли капельницы с растворами, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества. Все манипуляции проводились на дому без диагностики и соблюдения правил оказания медпомощи.

«Фигуранты задержаны, по месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация», - отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Сейчас устанавливаются иные участники организованной группы и пациенты, пострадавшие от незаконной деятельности.