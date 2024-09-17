Белоусов обсудил с главами трех регионов ситуацию в приграничье

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с главами трех регионов ситуацию в Брянской, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что речь шла о реализации комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий.

Это произошло в рамках заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий этих трех областей, которое возглавил Белоусов.

Андрей Белоусов заслушал доклады своих заместителей и командующих группировками войск о текущей обстановке, а также о мерах, предпринимаемых для снабжения войск всем необходимым.

Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.