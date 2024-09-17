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Белоусов обсудил с главами трех регионов ситуацию в приграничье

Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей.
2024-09-17 13:40:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с главами трех регионов ситуацию в Брянской, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает МО РФ.  

Уточняется, что речь шла о реализации комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий.

Это произошло в рамках заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий этих трех областей, которое возглавил Белоусов.

Андрей Белоусов заслушал доклады своих заместителей и командующих группировками войск о текущей обстановке, а также о мерах, предпринимаемых для снабжения войск всем необходимым. 

Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курск #белгород #Брянск #Андрей Белоусов #координационный совет
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