В Сумах произошла серия взрывов

Несколько взрывов прогремело в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». Один взрыв произошел около 11 часов утра, а потом в течение примерно получаса было слышно еще два.

При этом могли пострадать объекты энергосистемы, сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Воздушная тревога в Сумской области действует с 9 часов утра.

Еще одна серия взрывов прогремела в регионе минувшей ночью. После этого частично обесточены Сумская и Черниговская области, сообщило издание «Страна».

Из-за отсутствия энергоснабжения в Сумах перестали ходить троллейбусы.

В данный момент воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской и Львовской областях.