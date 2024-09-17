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В Сумах произошла серия взрывов

Ранее из-за отсутствия энергоснабжения в Сумах перестали ходить троллейбусы.
Владимир Рубанов 2024-09-17 12:08:52
© Фото: dsns_telegram, Telegram

Несколько взрывов прогремело в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». Один взрыв произошел около 11 часов утра, а потом в течение примерно получаса было слышно еще два.

При этом могли пострадать объекты энергосистемы, сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Воздушная тревога в Сумской области действует с 9 часов утра.

Еще одна серия взрывов прогремела в регионе минувшей ночью. После этого частично обесточены Сумская и Черниговская области, сообщило издание «Страна».

Из-за отсутствия энергоснабжения в Сумах перестали ходить троллейбусы.

В данный момент воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской и Львовской областях.

#в стране и мире #Украина #Львовская область #взрывы #воздушная тревога #Черниговская область #сумская область #ивано-франковская область #Сумы
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