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МО РФ сообщило о поражении украинских объектов энергетики

Пораженные объекты обеспечивали деятельность предприятий украинского ВПК.
2024-09-17 12:08:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки российские военные поразили несколько объектов энергетики, которые обеспечивали деятельность предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Кроме того, были поражены места хранения боеприпасов, вооружения и материально-технических средств, а также скопления живой силы и техники противника в 145 районах.

Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Были задействованы и беспилотники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#вкс #Минобороны России #ВПК #МО РФ #Энергетика #предприятия
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