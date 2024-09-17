МО РФ сообщило о поражении украинских объектов энергетики

За минувшие сутки российские военные поразили несколько объектов энергетики, которые обеспечивали деятельность предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Кроме того, были поражены места хранения боеприпасов, вооружения и материально-технических средств, а также скопления живой силы и техники противника в 145 районах.

Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Были задействованы и беспилотники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.