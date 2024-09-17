Пожары в Луганской народной республике могли стать следствием поджога. К такому выводу пришел посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Местные жители нашли бутылки с зажигательной смесью в полыхающем Станично-Луганском районе. Военные ищут тех, кто их приготовил», - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Напомним, пожар вспыхнул в селе Валуйское. Там огонь охватил десятки жилых построек. Спасатели организовали эвакуацию людей. Есть погибшие и пострадавшие, их точное количество уточняется.

Для погорельцев организованы пункты временного размещения в соседних населенных пунктах. Вывезли и 85 постояльцев дома престарелых. Их разместили в одной из больниц. Как отметили в МЧС, тушением пожара занимаются 120 человек, задействованы 23 единицы специальной техники.