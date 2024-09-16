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СВР: Киев хочет инсценировать российский удар по детскому учреждению

Это может быть ракетный удар по больнице или детскому саду с большим количеством жертв, говорится в сообщении.
Владимир Рубанов 2024-09-16 09:59:07
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

В Службе внешней разведки России сообщили, что Украина хочет инсценировать российский удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. Это может быть ракетный удар по больнице или детскому саду с большим количеством жертв, говорится в сообщении СВР. Предполагается, что инсценировку будут освещать ведущие международные СМИ.

Провокация готовится с подачи США, говорится в сообщении. Ее рассчитывают использовать, чтобы поднять боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на использование ракет для ударов вглубь территории России и склонить на свою сторону страны Глобального Юга.

В Вашингтоне рассчитывают использовать инсценировку, чтобы усилить свою кампанию давления на Иран и КНДР за якобы осуществляемые поставки Москве баллистических ракет.

Организаторы провокации предполагают создать видимость, что именно такие ракеты использовались для удара по детскому учреждению, говорится в сообщении. В СВР отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже призвал страны Евросоюза вводить новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за передачу оружия российской стороне. Это означает подготовку европейцев к тому, чтобы они быстро и максимально жестко отреагировали на инцидент, осудив Россию и ее партнеров.

#ракеты #Украина #сша #КНДР #евросоюз #санкции #Иран #провокация #свр #поставки оружия #инсценировка
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